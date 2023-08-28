Песков высказался об организации похорон Пригожина Песков заявил, что информации о похоронах Пригожина пока нет

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Дмитрий Песков

Решение о похоронах погибшего авиакатастрофе бизнесмена Евгения Пригожина к настоящему моменту не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие решения принимаются вместе с родственниками, передает ТАСС.

Как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками, — заявил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уже выразил свои соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы. Это произошло во время встречи с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Самолет предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо него на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена. В первые дни после падения самолета смерть предпринимателя не подтверждалась, однако 27 августа в Следственном комитете России заявили, что все тела погибших были опознаны, Пригожин признан жертвой авиакатастрофы по результатам молекулярно-генетической экспертизы.

Причины крушения самолета Пригожина также остаются неизвестными. В Следственном комитете РФ подчеркнули, что специалисты тщательно проверят все возможные версии.