Песков высказался об обысках в офисе Росавиации Песков: Кремль не может комментировать вопрос обысков ФСБ в офисе Росавиации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кремль не имеет права комментировать тему обысков ФСБ в офисе Росавиации, сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вопросы по данному поводу нужно адресовать следственным органам, передает ТАСС.

Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать, — уточнил Песков.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник писали, что Федеральная служба безопасности провела ряд обысков в Росавиации. В статье уточнялось, что причиной тому стали уголовные дела, возбужденные по факту вывода 60 гражданских воздушных судов из-под юрисдикции России.

С марта 2022 года упомянутые самолеты и вертолеты были переданы в другие страны, в том числе в недружественные, подчеркивало издание. Причем три вертолета были использованы против российской армии в зоне спецоперации, говорилось в публикации.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что незаконный вывод из российской юрисдикции 60 гражданских самолетов и вертолетов мог быть выгоден странам, поддерживающим Украину. По его словам, передача российских бортов за рубеж была совершена теми, кто стремится нажиться на нелегких для России временах.