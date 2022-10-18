Песков сообщил, намерен ли Путин завершать частичную мобилизацию Песков: указ Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется

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Президент России Владимир Путин пока не планирует специального заявления или указа об окончании частичной мобилизации, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что Минобороны России для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности. Некоторые регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено, добавил Песков.

Пока таких решений не было. Минобороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. Регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа — в настоящий момент его нет, — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что «не может идти и речи» о превышении общего числа мобилизованных свыше 300 тысяч человек. Песков напомнил, что в указе о частичной мобилизации говорилось про набор именно до 300 тысяч граждан.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мобилизационные мероприятия в столице завершены. При этом точное количество московских призывников Собянин не называет.

О том, какие субъекты РФ еще объявили о завершении мобилизационных мероприятий, читайте в инфографике NEWS.ru.