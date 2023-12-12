Песков: итоги встречи Байдена и Зеленского не изменят ситуацию в зоне СВО

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Итоги встречи лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не смогут изменить ход специальной военной операции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, выделенные Киеву десятки миллиардов долларов не помогли украинской армии.

Песков выразил уверенность, что новые транши помощи Украине со стороны Запада обречены на такое же фиаско. Вместе с этим он подчеркнул, что в Кремле будут очень внимательно следить за контактами Зеленского в Вашингтоне.

Разумеется, следить будем, очень внимательно. Всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику, — сказал Песков.

Ранее Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву. Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс назвал этот визит «позорным фарсом». По его мнению, он задуман специально с целью давления на республиканцев, чтобы они предоставили еще один карт-бланш Украине.

Кроме того, президент Украины пригласил представителей американского военно-промышленного комплекса войти в долю украинских оборонных компаний. Он отметил, что украинский ВПК готов наращивать объемы производства техники и боеприпасов, и попросил США оказать в этом поддержку.