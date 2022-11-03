Песков высказался о возвращении смертной казни в России Песков: возвращение смертной казни в Кремле не обсуждается

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Дмитрий Песков

В настоящий момент в Кремле не рассматривают возможность отмены моратория на смертную казнь, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил задуматься о восстановлении высшей меры наказания.

Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется, — ответил Песков на вопрос о возвращении смертной казни.

Медведев назвал гуманным действие моратория на смертную казнь в России, до этого приведя в пример диверсии и теракты на территории России. Он подчеркнул, что Россия является единственной страной среди крупнейших с ядерным оружием, где законом запрещается казнить людей за преступления. Политик напомнил, что во время Великой Отечественной войны «с саботажниками никто не цацкался».

Смертная казнь на территории РФ, согласно Конституции 1993 года, «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и более не применяется начиная с 16 апреля 1997-го. Вопрос об использовании смертной казни разъяснил Конституционный суд в 2009 году, когда норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве, которое обладает меньшей правовой силой, чем Конституция и международные договоры.