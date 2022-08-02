Песков высказался о сделке по обмену заключенными между РФ и США Песков: информация по теме обмена заключенными между РФ и США должна оставаться дискретной

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался насчет сделки по обмену заключенными между Россией и США. По его словам, информация такого рода должна быть дискретной (прерывистой). Песков отметил, что открытый обмен позициями в СМИ касательно данной темы не приведет к результату, пишет РИА Новости.

Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по этой теме (обмена заключенными — NEWS.ru) должны быть дискретными. Здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведет к результату, — заявил Песков.

Ранее представитель американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что США получили от России встречное предложение относительно обмена заключенными. По ее словам, Белый дом не считает предложенный вариант серьезным и не станет вести по нему переговоры.

По словам Жан-Пьер, Штаты заинтересованы в «добросовестном» диалоге с Россией для скорейшего вызволения двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Грайнер, которую в России судят за контрабанду наркотиков, а также Пола Уилана, отбывающего многолетний срок по обвинению в шпионаже.

Россиянин Виктор Бут находится под стражей в США с 2008 года. Он осужден за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Сам Бут отрицает свою вину.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что намерен обсудить вопрос обмена Бута на американцев с российским коллегой Сергеем Лавровым.