Песков высказался о планах переговоров по остановке ударов на Украине Песков: конкретных планов диалога об остановке ударов по гражданским целям нет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

На данный момент планов по переговорам России и Украины касательно приостановки ударов по гражданским объектам нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что, несмотря на это, российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность обсуждать этот вопрос, передает ТАСС.

Конкретных планов нет, есть подтверждение президентом Путиным готовности обсуждать этот вопрос. С учетом анализа опыта пасхального перемирия, которое имело место, но никакой конкретики в этом плане нет, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Путин многократно отмечал готовность к прямым переговорам с Украиной по мирному урегулированию конфликта. При этом Песков подчеркнул, что для этого требуется желание и открытость самого Киева к такому диалогу. Так он ответил на вопрос, помешает ли таким переговорам запрет украинских властей на контакты с РФ.

До этого Путин заявлял, что с предложением президента Украины Владимира Зеленского расширить формат перемирия и не наносить удары по гражданским объектам в течение 30 дней необходимо «разобраться». Прежде украинский лидер отмечал, что во время пасхального прекращения огня в стране не было ни одной воздушной тревоги.