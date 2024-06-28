Песков высказался о перспективах отношений между Россией и Евросоюзом Песков заявил о плохих перспективах отношений РФ и ЕС при новом руководстве

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Дмитрий Песков

При новом руководстве Европейского союза перспективы двусторонних отношений с Россией можно оценить как плохие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава Еврокомиссии, сохранившая за собой данный пост, известна своей позицией по этому вопросу — она не является сторонницей нормализации отношений, передает ТАСС.

Перспективы в плане отношений между Россией и Брюсселем плохие. Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений, — пояснил Песков.

Аналогичной позиции, по словам представителя Кремля, придерживается и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая была назначена главой европейской дипломатии. Пресс-секретарь добавил, что Каллас до этого не раз непримиримо высказывалась в адрес России, а порой ее заявления носили «оголтело русофобский» характер.

Ранее в ЕС подвели итоги голосования на ведущие европейские институты. Председателем Еврокомиссии, как и прежде, была назначена Урсула фон дер Ляйен, пост главы Евросовета займет португальский премьер-министр Антониу Кошта, а главой дипломатии Евросоюза станет премьер Эстонии Кая Каллас. Решения вступят в силу после пленарной сессии в июле.