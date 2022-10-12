Песков высказался о новых волнах мобилизации Песков: никакой новой волны мобилизации в России нет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет новой волны частичной мобилизации. Так он прокомментировал заявления ряда губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.

Никакой новой волны нет. И здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что ошибки в ходе объявленной частичной мобилизации были замечены многими, и потому в настоящее время принимаются меры по наведению порядка в этой системе. Таким образом он отреагировал на слова Генпрокурора РФ Игоря Краснова о том, что существующую в России мобилизационную систему необходимо модернизировать.

Определенные недостатки и ошибки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты. Путин же сказал, что, если бы мы это не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах. Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы, — сообщил пресс-секретарь.

11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион получил и уже начал выполнять новое мобилизационное задание. Он добавил, что соблюдение всех процедур будут контролировать представители областной и военной прокуратур, которые включены в состав комиссии. О выполнении плана по частичной мобилизации власти региона отчитались в первых числах октября.

О выполнении планов в рамках частичной мобилизации объявили 36 российских регионов. При этом на правительственном портале «Объясняем.рф» подчеркнули, что мобилизация завершается только по решению президента Владимира Путина.