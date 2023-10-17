Песков высказался о конкурентах Путина в России Песков: конкурентов у Путина в России нет

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Конкурентов у действующего президента России Владимира Путина в стране нет и быть не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Путин является политиком и государственным деятелем номер один в РФ.

Президент Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране. Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов нет и быть не может в РФ, — сказал он.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что верхняя палата российского парламента, предположительно, объявит дату президентских выборов в декабре. Он также напомнил, что глава государства Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в выборах и называл этот вопрос преждевременным.

На этом фоне глава Чечни Рамзан Кадыров предложил вообще отменить выборы президента России на время проведения спецоперации ВС РФ. Он также добавил, что можно провести голосование только с одним кандидатом — Владимиром Путиным. По словам Кадырова, в настоящий момент нет другого человека, который мог бы защитить Россию.