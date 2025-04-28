Песков высказался о зарплатах северокорейских солдат Песков переадресовал в Минобороны вопрос о зарплатах северокорейских военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

На вопрос о зарплатах северокорейских военных за участие в контртеррористической операции в Курской области смогут ответить лишь в российском Минобороны, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это относится к режиму проведения спецоперации.

Это скорее к Министерству обороны. Это уже связано с режимом проведения СВО, — подчеркнул Песков.

До этого пресс-секретарь российского президента заявил, что Москва при необходимости окажет военную помощь Пхеньяну в соответствии с договором двух государств. В частности, как указал Песков, участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области продемонстрировало, насколько эффективно функционирует соответствующее соглашение.

Также президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народно-Демократической Республики, принимавшие участие в разгроме ВСУ под Курском согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Глава государства отметил героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, как Северная Корея поддержала Россию в освобождении Курской области. По его словам, КНДР выполнила условия договора о взаимопомощи, активно участвуя в боевых операциях: их подвиг должен стать сигналом против неонацизма.