Песков уверен, что Россия и КНР договорятся об энергопоставках

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет сомнений в том, что Россия и Китай договорятся о поставках энергоресурсов. По его словам, которые приводит ТАСС, оба государства заинтересованы в углублении диалога по энергетике, но коммерческий аспект переговоров не разглашается. При этом пресс-секретарь президента РФ назвал нормальным, что каждая страна отстаивает свои интересы.

Переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран. Согласование коммерческих вопросов будет продолжаться. У нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты, — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай готов взаимодействовать с Россией по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» на взаимовыгодной основе. Так она ответила на вопрос западного журналиста, не застопорилась ли реализация данного проекта.

До этого издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщало, что главной причиной затягивания переговоров по «Силе Сибири — 2» между РФ и КНР стало желание Пекина покупать газ по цене, «близкой к сильно субсидируемым российским внутренним ценам». По данным британской газеты, Китай не желает переплачивать за будущие поставки газа по этому маршруту.