Песков выразил сожаление в связи с арестом Игоря Додона Песков: Кремль надеется, что в деле Додона нет политического подтекста

Игорь Додон / Фото kremlin.ru

Кремль надеется, что в уголовном преследовании экс-президента Молдавии Игоря Додона нет политического подтекста, и призывает соблюдать законные права арестованного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления отношений с Россией, вызывают глубочайшее сожаление.

Хотим надеяться, что политического подтекста тут нет, — подчеркнул Песков.

Ранее суд Кишинёва принял решение поместить экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Его обвиняют в госизмене и коррупции. Накануне сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего главу государства на 72 часа.

До решения суда о домашнем аресте Додон был помещен в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией. Возле здания парламента Молдавии собралась толпа протестующих, требующих немедленно прекратить преследование бывшего президента.