Песков выразил беспокойство за депутата Делимханова

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Адам Делимханов

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил беспокойство за депутата Госдумы Адама Делимханова, о ранении которого сообщали ранее, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ ожидает информацию о судьбе парламентария.

Мы с большой тревогой восприняли эту информацию, переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло, — сказал Песков.

Он заявил, что украинские СМИ постоянно распространяют фейки и надо ждать правдивой информации.

Сообщения о ранении Делимханова появились сегодня со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об общении с ним. Со здоровьем у парламентария проблем нет, все хорошо, заверил Володин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, пытаясь найти соратника, обращался к украинской разведке с просьбой дать координаты, по которым ВСУ наносили удары. Взамен он пообещал щедрое вознаграждение.

Накануне Делимханов сообщил о встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и готовности батальона «Запад-Ахмат» защищать границу РФ. Он заверил, что работа против «сатанинских добровольческих отрядов» будет улучшаться, пересекающих границу уничтожат.