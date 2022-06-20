Песков: выбранная Киевом стилистика переговоров ничего хорошего не принесла

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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерение украинских властей вернуться к переговорам с Россией в августе. Он отметил, что выбранная Киевом стилистика диалога пользы Украине не принесла, передает РИА Новости.

Это более чем красноречивая демонстрация «переговоров по-украински». Мы давно знаем эту стилистику. Эта стилистика ничего хорошего Украине не принесла, — сказал пресс-секретарь президента России.

О том, что Киев может возобновить переговоры с Москвой в августе ранее заявил руководитель украинской делегации Давид Арахамия. По его словам, благодаря планируемому контрнаступлению ВСУ Киев сможет вести диалог с позиции силы. В начале июня Арахамия говорил, что украинская сторона планирует возвращаться за стол переговоров только после того, как укрепит свой боевой потенциал на земле с помощью нового вооружения, поставляемого ей странами Запада. При этом конкретных сроков он не называл.

В мае замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что переговоры Москвы и Киева не ведутся, поскольку украинская сторона фактически отказалась в них участвовать. Он также добавил, что Киев так и не дал ответа на российский проект договора.