Песков: выборы в России были абсолютно чистыми

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в России были абсолютно чистыми, и это невозможно оспорить. По его словам, все показатели, свидетельствующие об этом, находятся на высшем уровне, что является беспрецедентной ситуацией, передает РИА Новости.

Вчерашний анализ, который был представлен, он заслуживает внимания безусловно. Почему заслуживает? Потому что там абсолютно обосновывается чистота выборов. Вот эти параметры чистоты они тоже абсолютно беспрецедентные <...> То, что выборы абсолютно чистые, и показатель находится на высшем уровне, это невозможно оспорить, — заявил Песков.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что большинство граждан страны — 83% — считают, что выборы главы государства прошли честно. Отмечается, что 18% респондентов допустили возможность нарушений на отдельных участках, которые не повлияли на итог президентской гонки. Опрос также показал, что в 2024 году рекордное число россиян заявили о соответствии результатов выборов волеизъявлению избирателей (65%). При этом 72% опрошенных доверяют представленным результатам.