Песков: встреча Путина с главой МАГАТЭ не планируется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В планах президента РФ Владимира Путина нет встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Гросси прибудет в Москву 22 декабря для проведения консультаций, передает РИА Новости.

Нет, встречи не планируется, — сказал Песков.

О предстоящем визите Гросси в Москву ранее сообщил российский постпред в Вене Михаил Ульянов. По его словам, глава МАГАТЭ обсудит с представителями МИД, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Некоторое время назад Ульянов отметил, что прямые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по данному вопросу невозможны. Причиной является нынешнее состояние российско-украинских отношений. По мнению постпреда, именно поэтому Гросси занимается «челночной дипломатией», посещая то Москву, то Киев. Он допустил, что достичь договоренности по защитной зоне на ЗАЭС возможно, но соглашение не будет согласовано быстро.