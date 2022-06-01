Песков: встреча Путина и Зеленского априори не исключена

Владимир Путин / Фото Kremlin

Москва не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако без подготовки документа, который должны подписать главы государств, смысла в такой встрече нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена, и есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтоб финализировать некий документ, — сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что работа над таким документом велась, но довольно давно была приостановлена и пока не возобновлялась.

Ранее Зеленский о своём желании провести переговоры с Путиным рассказал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Он также выражал готовность присоединиться к телефонной беседе президентов России и Турции. Однако в Кремле заявили, что диалог запанирован в двустороннем формате и участие в нём украинского лидера не предусмотрено.