Песков: встреча Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не планируется

Фото: kremlin

Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ не предусмотрена. Ожидалось, что она пройдет 26 декабря, передает «Интерфакс».

Они (президент Азербайджана и премьер-министр Армении. — NEWS.ru) будут (в Сенкт-Петербурге. — NEWS.ru), но встреча на троих не предусмотрена, — сказал Песков.

Последняя трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана состоялась в конце октября в Сочи. А 9 декабря на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке Путин провел отдельную встречу с Пашиняном.

Ранее Песков не исключил, что у Путина, Алиева и Пашиняна будет возможность переговорить «на полях» неформального саммита в Санкт-Петербурге. При этом представитель Кремля уточнил, что конкретных договоренностей на этот счет нет.

Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет 26–27 декабря в Санкт-Петербурге. Событие является традиционным и ежегодно проводится в преддверии Нового года.