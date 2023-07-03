Песков: надежд на исполнение зерновой сделки не так много

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Часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Надежд на исполнение обязательств сторон до конца срока действия соглашения не так много, приводит его слова ТАСС.

Пока договоренности по зерновой сделке не выполняются, надежд на их выполнение до истечения срока не так много, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли надежда на подключение к SWIFT российского банка.

Ранее стало известно, что власти России в ближайшее время могут провести переговоры с руководством ООН по зерновой сделке, которые определят будущее механизма. Обсуждение может пройти со дня на день, предположительно, в Женеве. Сейчас судьба зерновой сделки еще не определена.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что к 18 июля зерновая сделка может прекратить действовать. По его словам, страна не заинтересована в договоренностях, которые не выполняются. Он отметил, что Россия неоднократно заявляла о невыполнении той части сделки, которая касается снятия ограничений на поставки российской сельхозпродукции на иностранные рынки.

Financial Times со ссылкой на свои источники отмечал, что руководство Евросоюза планирует разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к системе международных платежей SWIFT. Именно таким образом ЕС хочет сохранить зерновую сделку.