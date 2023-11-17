Песков возмутился из-за слов о готовности России развязать атомную войну Песков: обвинения в адрес России о готовности развязать атомную войну — безумные

Сообщения о готовности Москвы развязать атомную войну безумны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360». Он отметил, что Россия крайне ответственна в этом вопросе.

К сожалению, за последний год мы все чаще и чаще слышим такую безответственную ядерную риторику, мы слышим абсолютно безумные обвинения [в адрес] России в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Это абсолютно я считаю просто вот именно безумием, недопустимым, — заявил Песков.

По словам Песков, Россия аккуратно относится к своему потенциалу. Он посетовал, что некоторые используют «ядерную риторику» против России, что может вызывать беспокойства среди обычного населения, которое не разбирается в политике.

Конечно, среди простых людей, которые плохо понимают нюансы международных дел, нюансы политики и всего остального, это вызывает состояние такой истерики. Какого-то внутреннего дискомфорта. Но здесь задача всех нас — объяснять, что чаще всего это голословные заявления и просто безответственные слова, — сказал представитель Кремля.

В этом же интервью Песков предположил, что Владимир Путин одержит победу на выборах президента в 2024 году, если будет баллотироваться. Он выразил надежду, что следующий президент РФ должен быть «таким же», как Путин.