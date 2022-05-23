Песков: военные не допустят теракта, подобного покушению на мэра Энергодара

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью спецоперации на Украине является в том числе борьба с националистами, которые применяют методы, подобные недавнему покушению на жизнь мэра Энергодара Андрея Шевчика. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские военные принимают превентивные меры против подобных случаев.

Это обязывает, конечно, наших военных быть начеку, принимать меры превентивные по недопущению повторения таких террористических актов, — сказал представитель Кремля.

По озвученным ранее данным, в электрощитовом шкафу в подъезде дома в Запорожской области, где жил Шевчик, было заложено взрывное устройство. В результате взрыва пострадали также два охранника градоначальника. Сам Шевчик был помещён в реанимацию одной из больниц Мелитополя.

Член Главного совета СГА области Владимир Рогов сообщил, что как только Шевчик зашёл в подъезд, прогремел взрыв. Мощность взрыва составила 600–700 граммов в тротиловом эквиваленте. По его словам, в адрес Шевчика часто поступали угрозы со стороны ВСУ. Рогов выразил мнение, что ответственность за случившееся лежит на «диверсионной группе, давно готовившей покушение».