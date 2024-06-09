«Разрываются»: Песков отреагировал на заявление властей ФРГ о войне с РФ Песков: власти ФРГ разрываются в попытках угодить ЕС, США и НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Германия из-за нехватки суверенитета старается угодить одновременно и Евросоюзу, и США, и НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, ролик опубликован в Telegram-канале Зарубина. Так Песков прокомментировал заявления Берлина об угрозе России.

Он отметил, что после Второй мировой войны Германия никогда не обладала полным суверенитетом. По словам Пескова, из-за этого недостатка власти Германии стремятся угодить различным силовым центрам на Западе, что приводит к новым заявлениям о российской угрозе.

Представляете, как они разрываются? Они наперегонки на разных уровнях и делают заявления, — сказал Песков.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не будет отправлять военнослужащих бундесвера на Украину. Однако он выразил уверенность, что ФРГ должна принять меры по усилению обороноспособности. По его мнению, страна должна быть готова к войне через пять лет.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев предположил, что в Германии заговорили о вероятной войне с Россией в 2029 году, так как к этому моменту Запад планирует перейти на военную экономику. Парламентарий подчеркнул, что в заявлении министра обороны ФРГ Бориса Писториуса нет ничего нового.