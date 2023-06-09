Песков: Вашингтон не вправе учить Эр-Рияд добывать нефть

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Власти Соединенных Штатов не имеют права читать нотации руководству Саудовской Аравии по вопросам добычи нефти, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее американский лидер Джо Байден пообещал наложить «последствия» на Саудовскую Аравию за ее решение сократить добычу нефти. Песков отметил, что Саудовская Аравия является суверенным государством, и она сама вправе решать, как поступать со своим ресурсами, передает ТАСС.

Саудовская Аравия это суверенное государство. Очень важный игрок на международных рынках энергоносителей. Конечно это суверенное государство может принимать решение, которое касается собственной экономики. И вряд ли кому-то, даже США можно читать нотации и нравоучения как быть в том или случае, — сказал Песков.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что власти Саудовской Аравии пригрозили изменить отношения с США, если Вашингтон решит принять ответные меры на сокращение добычи нефти Эр-Риядом. По информации издания, наследный принц Мохаммед ибн Салман выразил свое недовольство тем, что Байден пообещал наложить «последствия» на Саудовскую Аравию за ее решение по нефти.