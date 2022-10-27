Песков: в Сирии остаются террористические группировки Песков: в Сирии остаются террористические группировки, Россия помогает в борьбе с ними

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

В Сирии в настоящее время остаются террористические группировки. Россия относится к данному факту негативно и продолжает помогать руководству САР в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Там по-прежнему, к сожалению, на территории Сирии остаются террористические группировки. Россия, вы знаете, приложила огромные усилия для того, чтобы освободить Сирию от власти террористов, и конечно, мы можем к этому относиться только негативно. Россия и дальше будет помогать сирийскому руководству бороться с террористами, — сказал представитель Кремля.

Ранее в центральном командовании Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и Северная Африка, сообщили, что американские военные ликвидировали трех главарей группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Они нанесли удар с воздуха по северу республики.

В марте американские военные в сирийском Идлибе ликвидировали одного из лидеров «Исламского государства». В ИГ тогда подтвердили гибель лидера Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши.