Песков: в продолжение переговоров с Украиной верится с трудом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Переговоры России и Украины застопорены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле в их продолжение диалога верят с трудом, передает ТАСС.

Пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение [переговоров] рассчитывать можно с трудом. <...> Сейчас все это застопорилось, — сказал Песков, комментируя вопрос, касающийся угроз Киева, в том числе и по поводу подрыва Крымского моста.

Переговоры России и Украины прошли в несколько очных раундов в первые месяцы спецоперации. Наиболее продуктивными считались Стамбульские соглашения, которых удалось достичь в Турции. Однако позднее Москва не раз сообщала об отказе Киева от принятых решений и изменениях условий.

Ранее Песков заявил, что встреча Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским невозможна, поскольку любые переговоры на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены и результативны.

Президент Украины в свою очередь выразил готовность к мирным переговорам с Путиным, заявив, что тупиковое положение в конфликте с РФ «не вариант» для Киева и «победа должна быть достигнута на поле боя».