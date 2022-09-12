Песков: в победе врио губернаторов на выборах есть заслуга Путина Песков: все победившие на выборах врио глав регионов получили поддержку Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Все врио глав регионов получили очень много голосов на выборах. В этом есть не только личная заслуга каждого губернатора, но и заслуга президента, который поддержал кандидатов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, их победа свидетельствует о поддержке гражданами курса главы государства, передает ТАСС.

Конечно, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работы, активно отработали уже свой срок. И. о. активно показали себя и с положительной точки зрения, это, конечно, очень важно. Но в этом есть и заслуга президента с точки зрения его поддержки этого конкретного кандидата, а также есть и, безусловно, толика голосования в поддержку курса президента, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что выборы были организованы на высоком уровне и каких-либо существенных сбоев, происшествий и замечаний не выявлено.

Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Россияне выбирали 15 высших должностных лиц, депутатов шести заксобраний, 12 советов депутатов административных центров и депутатов органов местного самоуправления. Всего организовали около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.

10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы. Также дистанционно проголосовали замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин и представитель Кремля Дмитрий Песков.

12 сентября стало известно, что на выборах победили 11 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов. Так, в Бурятии, Калининградской и Владимирской областях победу одержали кандидаты от «Единой России».