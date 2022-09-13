Песков подтвердил работу ОДКБ по конфликту Азербайджана и Армении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военнослужащий ОДКБ

В ОДКБ ведется работа, связанная с обращением премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за обострения на границе с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, говорить о чем-то конкретном на этот счет пока рано.

Ведется сейчас работа, разные согласования. Я не хотел бы что-то анонсировать до того, как процесс согласования завершится, — сказал представитель Кремля.

Ранее Организация Договора о коллективной безопасности сообщила о начале работы по задействованию механизмов организации для урегулирования сложившейся ситуации на границе Азербайджана и Армении, подчеркнув недопустимость применения силы. ОДКБ призывает Баку и Ереван к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что в данном случае речь идет прежде всего о реакции России, которая должна не допустить конфликта любыми способами. По его мнению, России следует проверить сведения о крупномасштабных потерях среди военнослужащих Армении и привести в боевую готовность российскую базу в Гюмри.