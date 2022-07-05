Песков: в Кремле пока не оценили ролик с «капитуляцией» Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не посмотрели постановочный ролик, опубликованный Рамзаном Кадыровым, в котором человек, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, подписывает капитуляцию. По его словам, которые приводит ТАСС, у руководства нет даже понимания того, что представляет собой ролик.

К сожалению, не видели, — заявил представитель Кремля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в Сети шуточным видео, на котором показано, как Зеленский якобы подписывает акт о безоговорочной капитуляции Вооруженных сил Украины. В видеопародии блогер, который изображает Зеленского, пытается составить текст будущего указа о капитуляции. При этом на него давит некий человек, чья рука все время лежит у него на плече. В итоге оказывается, что диктует условия капитуляции не кто иной, как сам Кадыров, который отмечает, что Зеленскому давно надо было подписать такой документ.