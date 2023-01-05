Песков: в Кремле не знают о планах Путина поехать на Рождество в Донецк

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В Кремле не знают о планах президента России Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС. Ранее глава РФ поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии боесоприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Нам ничего не известно о таких слухах (о рождественской поездке Путина в Донецк. — NEWS.ru), — заявил Песков.

В ответ на поручение Путина о перемирии глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Россия может рассчитывать на прекращение огня только в том случае, если ее войска уйдут с занятых в ходе СВО территорий.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти РФ и Украины установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Он объяснил это тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.