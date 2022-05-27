Песков: в Кремле не знают о намерениях Британии создать новый альянс

Борис Джонсон / Фото Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Кремле не знают о намерениях британского премьер-министра Бориса Джонсона создать новый альянс против России и ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он отметил, что если такая инициатива и была, то Джонсон предлагает очередной «междусобойчик» для подрыва позиций Европейского союза.

В Кремле не знают о якобы намерениях британского премьера Бориса Джонсона создать альянс в противовес Евросоюзу, но если такая инициатива была, то Джонсон предлагает «междусобойчик» для подрыва позиций ЕС, — сказал пресс-секретарь.

Накануне итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники опубликовало материал о том, что Джонсон планирует создать новый союз европейских государств вместо ЕС, в котором главную роль будет играть Лондон. Отмечается, что главным аспектом нового альянса станет противостояние с Россией. Автор статьи сообщил, что свой план Джонсон представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в апреле.

В новый союз, согласно источнику, должны будут войти Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция. По информации издания, все эти страны должны объединять недоверие к Брюсселю и ненависть к России.