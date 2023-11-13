Песков: Путин и Эрдоган могут договориться о переговорах «за час»

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако, по его словам, такие переговоры обычно согласовываются «за час», пишет ТАСС.

Нет, пока не встал в график президента такой разговор. Но разговоры на высшем уровне у нас всегда согласовываются, в часы, проблемы здесь нет, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что повестка подобных разговоров всегда обширна и связана с очень широким спектром развития двусторонних отношений. Таким образом, он не исключил, что лидеры во время потенциальных переговоров могут обсудить в том числе и ситуацию в секторе Газа.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен запустить глобальную совместную инициативу по сектору Газа с лидерами, президентами и премьер-министрами мировых держав. Он проинформировал, что МИД республики уже планирует ряд встреч. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что различных инициатив по ситуации между Израилем и Палестиной сейчас немало. Москва оценивает их по отдельности. Она уточнила, что Москва и сама активно продвигает свои подходы на международных площадках и подключается к тем форматам, которые считает наиболее эффективными.