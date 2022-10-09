Песков: в графике Путина нет двусторонних встреч с членами Совбеза

Фото: Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина нет двусторонних встреч с членами Совета безопасности, включая главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, сообщает РИА Новости. Совещание российского лидера с представителями СБ запланировано на 10 октября.

Нет, — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли в планах Путина двусторонние встречи с Шойгу или другими участниками Совбеза.

Ранее Песков сообщил, что разногласия касательно военной операции России на Украине, возникающие в окружении Путина, являются частью рабочего процесса. Он тогда подчеркнул, что споры и обсуждение различных вопросов, касающихся экономики, образования, военной операции на Украине и другие, не являются признаком раскола во властных структурах государства.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев до этого заявил, что взывать к благоразумию стран Запада, готовых пойти в «экономическом сражении» против России до конца, не имеет смысла, поэтому их необходимо заставить просить о пощаде с последующей капитуляцией. По его мнению, «осколки от санкционного оружия» попадают по всем странам мира, замедляя их экономический рост и приближая рецессию.