Песков: в Брюсселе бюрократов больше, чем было в СССР

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Бюрократии в Брюсселе сейчас больше, чем было в Советском Союзе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он добавил, что лучше сейчас принять, что в понимании Запада Россия никогда не была частью Европы, чем «предаваться розовым мечтам дальше».

Они же бюрократы в Брюсселе сидят больше, чем наши предшественники в Советском Союзе. Действительно у них бюрократии больше, — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что Вашингтон не испытывал «дефицита настойчивости», чтобы говорить Брюсселю, что делать, а в случае несогласия — угрожать последствиями. Это вынуждает РФ отвечать на действия Запада.

Ранее стало известно, что министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель до этого заявил, что ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. По его словам, в Брюсселе договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян».