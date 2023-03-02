«Атака террористов»: Песков о событиях в Брянской области Песков назвал события в Брянской области атакой террористов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль расценивает события в Брянской области как атаку террористов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас принимаются меры по уничтожению террористов, в то время как правительство России продолжит привлекать внимание мировой общественности к подобным событиям.

Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов, — сказал Песков.

Говоря о том, связывают ли в Кремле действия в Брянской области с украинскими властями, Песков сообщил, что эти события станут предметом расследования. По его словам, информацию об операции предоставят соответствующие силовые ведомства.

Детали будут, естественно, все проверяться, расследоваться, нужно установить доподлинно, кто это. Всем этим будут заниматься наши силовые ведомства, информация будет поступать от них, — заключил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь также сообщил, что президент России Владимир Путин отменил поездку в Ставропольский край, где должен был принять участие в мероприятиях по открытию Года педагога. По словам Пескова, президент примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

2 марта на территорию Брянской области пробралась украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Глава региона Александр Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли в селе Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек.

Позже ФСБ подтвердила боестолкновение с ВСУ в приграничном Климовском районе под Брянском.