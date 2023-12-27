Песков усомнился в способности Запада повлиять на ход СВО деньгами Песков: выделение Западом дополнительных средств Украине не изменит ход СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Выделение дополнительных средств на поддержку Украины не поможет правительству США и странам Евросоюза повлиять на ход специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российская армия продолжит выполнять поставленные задачи вплоть до полного достижения главных целей СВО.

Поменять ход событий на специальной военной операции деньги [западных держав] не могут. <...> Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами, — заявил пресс-секретарь главы государства.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее также заявил, что финансовая поддержка Украины не имеет смысла. По его словам, тех денег, о которых сейчас идут споры в конгрессе, не хватит для того, чтобы переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения. При этом он считает, что власти США все же выделят Киеву пакет финансовой помощи.