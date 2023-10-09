Песков усомнился в наличии у Путина конкурентов на выборах

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения по поводу наличия конкурентов у Владимира Путина на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Это обусловлено тем, что Путин является «абсолютно лидирующим политиком». При этом он подчеркнул, что выборы главы государства состоятся, так как сам Путин говорил о необходимости их проведения в 2024 году.

Мы исходим из заявлений президента Путина, которые он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он как раз говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции, — заявил Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил отменить выборы президента России на время проведения СВО или провести голосование только с одним кандидатом — Путиным. По мнению Кадырова, это единственный человек, способный обеспечить безопасность России в текущих условиях.

В то же время глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов не согласился с предложением чеченского лидера. Он подчеркнул, что для этого необходимо внести изменения в Конституцию РФ, чего делать никто не собирается. При этом он с уважением отнесся к инициативе Кадырова, так как каждый гражданин РФ имеет право вносить предложения.