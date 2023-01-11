Песков ушел от ответа на вопрос по теме перестановок в руководстве СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос о кадровых перестановках в руководстве Объединенной группировки войск в зоне СВО. Представитель Кремля переадресовал данный вопрос в Минобороны. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине.

Это вопрос в Минобороны, — ответил Песков на вопрос журналистов агентства о том, чем вызваны кадровые изменения и что означает упомянутое министерством «расширение масштаба» решаемых задач в ходе СВО.

Ранее должность командующего объединенной группировкой войск занимал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, который теперь стал заместителем Герасимова наряду с главнокомандующим сухопутными войсками Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в декабре подтвердил, что украинские военные на самом деле пытались ликвидировать главу российского Генштаба Валерия Герасимова. Попытка покушения была совершена, когда тот весной приезжал в Изюм. До этого в The New York Times появилась публикация о попытке покушения украинских военных на начальника российского генштаба.