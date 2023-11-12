Песков уличил Запад в «дружбе» с некоторыми странами ради вытеснения России Песков: Запад «дружит» с некоторыми странами ради вытеснения России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Коллективный Запад пытается «дружить» с некоторыми странами не ради себя, а для вытеснения России из этого региона, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Фрагмент программы журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале. При этом, по словам Пескова, Москва научились выстраивать свои связи таким образом, чтобы «хеджироваться», то есть перестраховываться, от этих рисков.

У коллективного Запада есть свои акценты. Они, как правило, дружат не ради себя. Они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы, мы знаем эту политику, мы к ней привыкли, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков заявлял, что особый режим для компаний из недружественных стран, которые уходят из России, можно объяснить квазивойной, развернутой западными странами. При этом он подчеркнул, что Москва заинтересована в иностранных организациях, желающих работать на территории РФ.

Представитель Кремля добавил, что Россия продолжает оставаться открытой страной для зарубежных инвесторов. Как он подчеркнул, Москва готова создавать комфортные условия для работы иностранных компаний. Песков также отметил, что для организаций из недружественных стран не может быть «свободного выхода» из России, и за этим следит правительственная комиссия.