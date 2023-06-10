Песков уличил США в попытках «закамуфлировать» нежелание слушать Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Обвинения в адрес России со стороны США и стран Европы об агрессивности являются попытками Запада скрыть свое нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Поэтому РФ нужно всего добиваться самой, сказал пресс-секретарь главы государства в интервью Павлу Зарубину, опубликовавшему видео в своем Telegram-канале.

Вы знаете, что со стороны Вашингтона, европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее. Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашей многозадачности, к тем самым озабоченностям, о которых мы говорим, — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что об этих озабоченностях Россия говорила «по нарастающей» не одно десятилетие, однако на Западе не стали их учитывать. Таким образом Песков прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена и других западных политиков о том, что российский лидер Владимир Путин может «не остановиться» на Украине и «пойти дальше».

Также Песков сообщил, что Путин пока не планирует телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Немецкий лидер ранее рассказал, что намерен вновь позвонить президенту РФ впервые с декабря 2022 года.