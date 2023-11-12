Песков: Украине нужно понять, что победить Россию невозможно

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Киеве и Вашингтоне должны понять, что победить Россию на поле боя невозможно, сообщил журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, из-за неудач на фронте у президента Украины Владимира Зеленского растет нервозность, а также растет раздраженность на Западе.

Зеленский отчаянно пытается объявить о новом наступлении, потому что растет раздраженность на коллективном Западе. Также растет усталость и нежелание давать деньги Украине, поставлять вооружения и боеприпасы, особенно на фоне их поставок Израилю. Это добавляет нервозности Киеву. Поэтому киевский режим готов танцевать любые танцы, только бы что-нибудь выпросить, — сказал Песков.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев до этого похвалил набирающую популярность идею в странах НАТО о принятии Украины в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Медведев предложил пойти еще дальше и признать, что Одесса, Николаев, Киев и практически вся оставшаяся часть страны «никакая не Украина». Он добавил, что в таком случае в НАТО можно принять «город Лемберг» (Львов) с окрестностями, если «там очень будут настаивать».

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если военные действия в стране не закончатся. По его словам, если Киев не остановит конфликт, то потеряет контроль над Харьковом, Днепропетровском, Николаевом и Одессой.