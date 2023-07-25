Песков уклонился от ответа на вопрос о повышении призывного возраста Песков переадресовал вопрос о повышении призывного возраста без перехода Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать поправки в закон о повышении призывного возраста в России без переходного периода, передает ТАСС. По его словам, все уже разъяснено профильными ведомствами.

Объяснения все даны профильными ведомствами, если есть вопросы, то, конечно, нужно ориентироваться прежде всего на них. И, конечно, здесь исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения министерства обороны. Именно на нее мы и ориентируемся, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по обороне одобрил поправку в законопроект о повышении призывного возраста, предусматривающую отсутствие переходного периода. Во втором и третьем чтениях проект будет рассмотрен 25 июля. В случае его принятия, нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом председатель комитета Андрей Картаполов накануне говорил, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно, в период с 2024 по 2026 годы.

Согласно проекту, призывной возраст в России может повыситься с 27 до 30 лет, а нижняя планка останется прежней – 18 лет. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит причин для резонанса вокруг закона, поскольку срок воинской службы по призыву остается неизменным. Она также предположила, что сенаторы поддержат этот законопроект.