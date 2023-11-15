Песков указал на значение буквы М в аббревиатуре МОК Песков: буква М в аббревиатуре МОК не означает монополию на мир спорта

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Дмитрий Песков

В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на мир спорта, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, соревнования могут проходить и без участия данного комитета. Песков добавил, что Москва категорически не согласна с позицией МОК относительно перспектив российских атлетов на Олимпиаде.

Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран, форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать — это все может происходить и вне контекста МОК. <...> РФ категорически не согласна с позицией МОК по олимпийским перспективам российских спортсменов, — подчеркнул Песков.

Ранее Международный олимпийский комитет посоветовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году. Директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод заявил, что это противоречило бы рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в РФ.

На это заявление ответила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она сообщила, что Россия не собирается приглашать национальные олимпийские комитеты на Игры дружбы, так как формат состязаний предусматривает только участие стран и отдельных спортсменов. По ее словам, МОК не может запретить проводить эти соревнования.