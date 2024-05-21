Песков указал на понимание Киевом бесполезности поставок для ВСУ Песков: Киев понимает, что восстановление поставок не изменит положение ВСУ

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Дмитрий Песков

В Киеве растет понимание того, что даже восстановление темпов поставок вооружений не изменит ситуацию в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это не добавляет уверенности и взвешенности в рассуждениях украинских властей.

[В Киеве] растет понимание того, что даже если ритмичность поставки продукции военного назначения будет восстановлена каким-то образом, она все равно не позволит украинским силам как-то поменять динамику на фронтах, — заявил Песков.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна начала подготовку нового пакета военной помощи Киеву. По ее словам, украинская сторона получит 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и системы борьбы с беспилотниками, а также партию танков Leopard 2A4.

Пресс-служба Минобороны ФРГ в свою очередь распространила сообщение, что США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва поддержали немецкую инициативу по укреплению украинской ПВО и будут поставлять Киеву технику и ракеты. По информации ведомства, Латвия также хочет присоединиться к коалиции.

До этого газета El Pais сообщила, что Испания согласилась поставить ракеты для систем ПВО Patriot на Украину в условиях давления со стороны НАТО и Евросоюза. Обозреватель издания Мигель Гонсалес добавил, что требования поставить вооружение Киеву получили и другие европейские страны.