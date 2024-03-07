Песков указал на опасную игру Макрона Песков: Макрон втягивает Францию в боевые действия на Украине

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Дмитрий Песков

Франция все больше втягивается в украинский конфликт, заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ответственность за это несет французский лидер Эммануэль Макрон.

Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну. С нашей точки зрения, это никоим образом не соответствует интересам французов, — уточнил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание и на разногласия внутри Франции. Так, отметил Песков, Макрон говорит о возможности отправить войска на Украину, а министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне категорически отрицает такую возможность.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил мнение, что заявление Макрона о готовности отправить войска на Украину объясняется провалом контрнаступления ВСУ. По его словам, подобная риторика также подтверждает, что Запад уже участвует в вооруженном конфликте.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в свою очередь предположил, что Франция может отправить на Украину специальную армию для выполнения задач за рубежом — Иностранный легион. По его словам, появление в зоне конфликта европейских союзников вполне вероятно, поскольку ВСУ не смогут удержать фронт без помощи со стороны.