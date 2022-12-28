Песков: Россия сама принимала решение о мерах против потолка цен на нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Меры, которые были приняты Россией в ответ на введение потолка цен на российскую нефть, прорабатывались внутри страны, прямых контактов с ОПЕК+ по этому поводу не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ответ на подобные ограничения является суверенным правом страны, хотя она и находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+.

Поэтому [подписанию указа] предшествовала внутрироссийская экспертная проработка, — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что ограничение на поставку российской нефти будет распространяться не только на новые, но и на уже подписанные контракты, если там будет содержаться ссылка на некий потолок цен.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года. В нем отмечается, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также запрещено экспортировать нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.