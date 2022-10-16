Песков: участие НАТО в конфликте на Украине требует внутренней мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Участие НАТО в военном конфликте на Украине требует от России внутренней экономической мобилизации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Несмотря на это, он считает, что потенциал России позволяет продолжать военную операцию и в подобных условиях. Песков заверил, что Россия доведет СВО до конца.

НАТО де-факто уже влезло в этот конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все целеполагания. Операция продолжается, и она будет доведена до конца. <...> Это требует, наверное, нашей внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО, — рассказал представитель Кремля.

Он назвал участие Альянса в конфликте дополнительной нагрузкой для РФ.

Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что российские ВС на территории Украины фактически противостоят армии НАТО. Она отметила, что исходя из этого российская сторона уже накапливает информацию и данные. Стефанишина призвала западных политиков не быть «близорукими». Также чиновница рассказала, что Украина намерена отказываться от мира, пока «Россия будет представлять военную угрозу».

В свою очередь заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО уже потерпела поражение на Украине. Он пояснил, что проигрыш Альянса связан с провалом проекта превращения Украины в «анти-Россию».