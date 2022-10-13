Песков: у России испортились отношения с некоторыми странами

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У России испортились отношения с США, Канадой, Японией, Кореей, Новой Зеландией, Австралией и частью стран Европы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что мир значительно больше, чем перечисленные государства. В разговоре с «Известиями» пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва будет продолжать вести диалог с другими странами на базе взаимной заинтересованности, выгоды и уважения.

Да, у России сейчас испортилось отношение, причем не по нашей воле, с Европой, причем не со всей, с Соединенными Штатами, с Канадой, с Австралией, с Японией, с Новой Зеландией, с Кореей. То есть с недружественными странами. Но весь мир больше, чем эти перечисленные страны, — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной изоляции России.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в РФ угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

Начиная с 30 сентября, послов России вызывали МИД в разных странах, включая Германию, Польшу, Швецию, Нидерланды, Данию, Великобританию и Бельгию. Отметим, что эти страны не признали прошедшие референдумы о включении новых регионов в состав России, а действия Москвы сочли за неприемлемые.