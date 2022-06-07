Песков: у Кремля нет данных о возможной отправке миротворцев ОДКБ в Донбасс

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные о возможном привлечении миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает ТАСС. Накануне в Госдуме предположили, что миротворцы из стран ОДКБ будут востребованы в освобожденных регионах Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ничего не могу сказать, не располагаю такими данными, — ответил представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что вопрос участия вооруженных сил стран — членов организации в событиях на Украине не ставился и не обсуждался на недавней встрече лидеров этих государств. Он уточнил, что в ходе мероприятия президент России Владимир Путин рассказал коллегам о продвижении спецоперации.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об угрозе «расчленения Украины», которая исходит от Запада. По его словам, для этого западные страны послали в страну подразделения «под видом миротворцев».