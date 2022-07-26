Песков: у Европы и США иссякает арсенал антироссийских мер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Страны Запада постепенно лишаются рычага давления на Москву, поскольку у них иссякает арсенал антироссийских мер, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на новость о возможной отмене выдачи шенгенских виз для россиян, передает ТАСС.

Мы с вами видим, что страны ЕС, страны Северной Америки буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер. Мы видим также, что у них иссякает арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, — заявил Песков.

По его мнению, страны Запада действительно могут отменить выдачу шенгенских виз для россиян, однако это мера является ошибочной, в случае ее принятия со стороны Кремля последует ответная реакция. Песков выразил надежду, что западные коллеги так не поступят.

Ранее глава консульского департамента МИД Иван Волынкин рассказал, что ведомство внимательно отслеживает раздающиеся в Европе призывы о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. По его словам, реализация такого сценария не исключена, если консульские связи со странами Шенгенского соглашения продолжат ухудшаться. Он добавил, что в этом случае российская сторона будет стараться выстраивать визовое взаимодействие с отдельными договороспособными странами.